- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كيلى مينوج تستعد لإحياء حفل غنائى نوفمبر المقبل للترويج لألبومها الجديد Disco والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة العالمية كيلى مينوج أنها تستعد لإحياء حفل بث مباشر عبر الانترنت " live-streamed " و ذلك بالتزامن مع إصدار ألبومها الجديد الشهر المقبل، وهو الخبر الذى اسعد قطاع كبير من محبيها وعشاقها من شتى أنحاء العالم .
وقد كشفت مينوج ذات الـ (52 عام) أن الحفل سيقام فى 7 نوفمبر المقبل الساعة 8 مساء بتوقيت شرق أستراليا الصيفى، وذلك حسب موقع "ان ام اي"، و سيقام الحفل بعد يوم من وصول ألبوم كيلى مينوج الخامس عشر والذى يحمل اسم "Disco" .
ستقدم كيلى مينوج بالحفل عدد من أغنيات البومها الغنائى الجديد، بالإضافة إلى بعض الأغانى الكلاسيكية.
يذكر أن ينتظر محبى وعشاقى النجمة الشهيرة كيلى مينوج ينتظروا طرح ألبومها الغنائى الجديد " DISCO " والذى سيتضمن 16 أغنية متنوعة عملت مينوج باجتهاد تام طوال الفترة الماضية لتخرج أعمالها الغنائية للنور بقوة وتنال إعجاب عشاقها ومحبيها حول العالم، وقد تم تحديد 6نوفمبر لإطلاق الالبوم.
كانت هذه تفاصيل خبر كيلى مينوج تستعد لإحياء حفل غنائى نوفمبر المقبل للترويج لألبومها الجديد Disco لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.