شكرا لقرائتكم خبر عن كيلى مينوج تستعد لإحياء حفل غنائى نوفمبر المقبل للترويج لألبومها الجديد Disco والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة العالمية كيلى مينوج أنها تستعد لإحياء حفل بث مباشر عبر الانترنت " live-streamed " و ذلك بالتزامن مع إصدار ألبومها الجديد الشهر المقبل، وهو الخبر الذى اسعد قطاع كبير من محبيها وعشاقها من شتى أنحاء العالم .

وقد كشفت مينوج ذات الـ (52 عام) أن الحفل سيقام فى 7 نوفمبر المقبل الساعة 8 مساء بتوقيت شرق أستراليا الصيفى، وذلك حسب موقع "ان ام اي"، و سيقام الحفل بعد يوم من وصول ألبوم كيلى مينوج الخامس عشر والذى يحمل اسم "Disco" .

ستقدم كيلى مينوج بالحفل عدد من أغنيات البومها الغنائى الجديد، بالإضافة إلى بعض الأغانى الكلاسيكية.

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يذكر أن ينتظر محبى وعشاقى النجمة الشهيرة كيلى مينوج ينتظروا طرح ألبومها الغنائى الجديد " DISCO " والذى سيتضمن 16 أغنية متنوعة عملت مينوج باجتهاد تام طوال الفترة الماضية لتخرج أعمالها الغنائية للنور بقوة وتنال إعجاب عشاقها ومحبيها حول العالم، وقد تم تحديد 6نوفمبر لإطلاق الالبوم.