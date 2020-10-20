شكرا لقرائتكم خبر عن جيسى عبدو تروى القصة الكاملة لوفاة والدها وحريق منزلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت الفنانة اللبنانية جيسى عبدو لأول مرة فى برنامج "علمتنى الحياة" عن المأساة التى عاشتها بسبب حادث الحريق الذى وقع فى منزل عائلتها وأدى إلى وفاة والدها، خاصة أنها كانت تتواجد خارج لبنان فى دبى، ولم تتمكن من العودة إلا بعد أيام بسبب إجراءات إغلاق المطارات نتيجة تفشى فيروس كورونا.

وقالت جيسى: "كنت أشعر منذ 3 أشهر ومنذ إغلاق المطارات بأن مصيبة ستحصل في بيروت، إلا أننى لم أكن أعلم أنها ستحصل مع أقرب شخص على قلبى وتلقيت الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتصلت بأقرب صديقة لى في بيروت الفنانة ماجي بو غصن، التى أخبرتنى أنها في طريقها إلى المنزل لمعرفة ما حصل".

وأضافت بعد عدة محاولات من أجل مجيئى إلى لبنان، وعند وصولى إلى المنزل، وجدته متفحّم، ولم يبق منه سوى الكرسي الذي كان يجلس عليه والدى، وآخر قميص إرتداه، هون خلصت الدنيا، هيدا أكبر كف أنا باكلوا بحياتى".

وتابعت: "علمتني الحياة أن لا تسمحوا لأحد أن يتدخل بحزنكم أو يحاكمكم لهذا السبب، فهذا الأب هو أبي أنا وهذه مصيبتي أنا، علمتني الحياة أن تشبعوا من أهلكم وأن يشبعوا هم أيضاً منكم، وكونوا سعداء في كل لحظة أنتم تعيشونها معهم".