شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أعمال فنية تسببت فى تلقى صفية العمرى صفعات حقيقية على وجهها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الفنانة صفية العمرى بعيد ميلادها، اليوم الثلاثاء، والتى تميزت بتواجدها الرائع وجمالها الفائق الذى أوقع الجمهور فى حبها، وتألقت صفية خلال العديد من الأدوار المختلفة سواء فى الدراما المصرية من خلال مسلسل "ليالى الحلمية"، والتى جسدت خلاله دور "نازك هانم السلحدار" أو من خلال فيلم "البيه البواب" مع الفنان الراحل أحمد زكى.

تميزت الفناة صفية العمرى برسم عينيها الجميلتين التى تشبه رسمة "كليوباترا" وكشفت سر هذه الرسمة خلال لقائها فى إحدى حلقات برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس المذاع على قناة Dmc، قائلة، سر رسمة عيني هو أثناء اشتراكها في مسلسل بمشاركة فنانة رائعة لن أذكر اسمها رفضت أن المكياج يساعدني قبل التصوير من بعدها قررت إن مفيش مكياج يلمسنى لذلك رسمت عينى بنفسى ومن ذلك الوقت أخذت هذه الرسمة في جميع أعمالي لتصبح أمرا يميزني عن باقي الفنانات.





وكشفت أيضا خلال لقاء تليفزيونى آخر، بأنها تحملت الضرب كثيرا في الأفلام من شدة حبها لإتقان دورها على أكمل وجه، حيث قالت، خلال إحدى لقاءتها، أنا انضربت كتير من أحمد زكى ومحمود عبد العزيز وصلاح السعدنى وكل واحد كانت إيده جامدة وكانوا بيعيشوا الدور".

Advertisements





وتابعت أن النجم الراحل أحمد زكى ضربنى مرتين فى فيلم "البيه البواب" وصلاح السعدني ضربنى قلم شديد في مسلسل "ليالى الحلمية" ووقعت على "فازة" حطمتها، ومحمود عبد العزيز ضربنى قلم فى فيلم "حب لا يرى الشمس" كان كف إيده كبير وضربنى قلم خد وشى كله.





وأضافت أنه رغم الصداقة القوية التي تجمعها بالفنانة الراحلة معالى زايد، إلا أنه أثناء تصوير فيلم "أنا اللى قتلت الحنش"، الكثيرين حذروها من معالى زايد بأنها تأخذ الأمور بجدية وأثناء تمثيل أحد المشاهد وكان به صفعة قوية وقامت معالى زايد بصفع صفية العمرى صفعة حقيقية وليست تمثيل.





قدمت الفنانة صفية العمرى خلال مشوارها العديد من الأفلام والمسلسلات الناجحة والتي تركت بصمة لدى جمهورها منها، على باب الوزير، والبركان، والبيه البواب، والمصير، والمهاجر، والمواطن مصري، وهوانم جاردن سيتى، وأوبرا عايدة، وليالى الحلمية.