شكرا لقرائتكم خبر عن فان دام ينجح فى إنقاذ جرو من الإعدام فى النرويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح النجم العالمى جون كلود فان دام خلال يومين فى إنقاذ حياة جرو من فصيلة "شيواوا" تبلغ من العمر 3 أشهر وتدعى "رايا"، من خلال إنشاء حملة على شبكات التواصل الاجتماعى الخاصة به مطالباً السلطات النرويجية بوقف تنفيذ عملية الإعدام والكشف الطبى على الجرو عارضاً عليهم تحمل كل مصاريف الكشف والعلاج، ويعود السبب وراء نية السلطات النرويجية في إعدام رايا هو أن مالكتها البلغارية قامت بتزوير جواز السفر الخاص بها للتهرب من دفع رسوم استخراج جواز السفر.

وجاء ذلك يوم 18 أكتوبر الموافق لعيد ميلاد فان دام، حيث قام بتأجيل حفل عيد ميلاده عدة ساعات للإشراف بنفسه على حملة المطالبة بوقف إعدام الجروة والتي كان من المقرر إعدامها اليوم بتاريخ 20 أكتوبر، لكنه تلقى صباح اليوم الخبر الذى أسعده بإلغاء قرار الإعدام والذى اعتبره هدية عيد ميلاده.

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تلقى فان دام كذلك فيديو من جمهوره يوم عيد ميلاده حيث عبروا له عن امتنانهم وشكرهم له لكونه غير حياتهم على مر سنوات مسيرته الفنية، حيث شجع العديد منهم على محاربة الأمراض والتنمر والإقلاع عن المخدرات وتحقيق أحلامهم على نطاق دولى وتشجيعهم على حب الطبيعة والحيوانات، وضم الفيديو البطل العالمى كابتن المصرى سيد باروكى ابن الإسماعلية الذى حطم رقمين قياسيين مع موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية.