شكرا لقرائتكم خبر عن زيندايا تشوق جمهورها بالصورة الأولى للحلقة الإضافية لمسلسلها Euphoria والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية زيندايا متابعيها وجمهورها، بالصورة الأولى لحلقتها الإضافية من مسلسل Euphoria الذي حقق نجاحا كبيراً اثناء عرضه خلال الفترة الماضية عبر شبكة قنوات Hbo، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام صورة تحمل الكثير من التشويق والغموض لمتابعيها والتي أعلنت فيها أنها تعد الملامح الأولى للحلقة القادمة.

مسلسل Euphoria يدور حول نظرة على الحياة لمجموعة من طلاب المدارس الثانوية، وهم يتصارعون مع قضايا المخدرات والجنس والعنف، وهو من بطولة زندايا، مود أباتاو، أنجوس كلاود، إريك داين، اليكسا ديمي، يعقوب الوردي، باربي فيريرا، نيكا كينج، ستورم ريد، هانتر شافر، ألجي سميث.

Advertisements

وعلى جانب آخر، حرصت شبكة قنوات HBO على الترويج لمسلسلها الجديد The Undoing للنجمة العالمية نيكول كيدمان، المقرر طرحه في 25 أكتوبر الجاري، بعد فترة توقفات طويلة عن عرضه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكشفت الشبكة المنتجة عن بعض تفاصيل المسلسل الجديد الذي يأتي بعنوان The Undoing، والمقرر أن تجسد فيه شخصية المرأة التي تتمتع بشخصية تمتلك عزيمة وإصرار وألم، لتسير على نفس خطى مسلسلها Big Little Lies، الذي لعبت فيه دور امرأة على حافة الانهيار مع زواجها الذي غدر بها في علاقتهما.