شكرا لقرائتكم خبر عن فردوس عبد الحميد ومحمد فاضل يتحدثان عن محمود يس فى "مساء الفن".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف، اليوم، قناة نايل دراما عبر برنامجها "مساء الفن" الذى تقدمه الإعلامية آيات أباظة مجموعة من نجوم الفن للحديث فى حلقة خاصة عن الفنان الراحل محمود يس، والذى رحل عن عالمنا منذ أيام، حيث يبدأ البرنامج فى الثامنة مساء ويعرض من خلاله فيلم تسجيلى عن الفنان الراحل وبعدها حلقة حوارية تضم الفنانة فردوس عبد الحميد والمخرج محمد فاضل وكذلك المخرج المسرحى الكبير عصام السيد ويتحدثون عن علاقتهم بالفنان الراحل طوال رحلته فى الفن بشكل عام، والحلقة اعداد عماد يسرى ورئيس تحرير البرنامج سمير العبد وتحت إشراف المخرج عصام أبو غريب رئيس قناة نايل دراما.

ولد محمود فؤاد محمود ياسين في مدينة بورسعيد عام 1941 وتعلق بالمسرح منذ أن كان في المرحلة الإعدادية من خلال (نادي المسرح) في بورسعيد، وكان حلمه آنذاك أن يقف في يوم ما على خشبة المسرح القومي. انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج في كلية الحقوق.وحقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة مثل (ليلى والمجنون) و(الخديوي) و(حدث في أكتوبر) و(عودة الغائب) و(الزيارة انتهت) و(بداية ونهاية) و(البهلوان).

قدم في السينما أدوارا صغيرة في نهاية حقبة الستينات إلى أن جاءت فرصته الكبيرة في فيلم (نحن لا نزرع الشوك) مع شادية عام 1970 وتوالت الأفلام بعد ذلك فكان من بينها (الخيط الرفيع) أمام فاتن حمامة و(أنف وثلاث عيون) أمام ماجدة الصباحي و(قاع المدينة) أمام نادية لطفي و(مولد يا دنيا) أمام المطربة عفاف راضي و(اذكريني) أمام نجلاء فتحي و(الباطنية) أمام نادية الجندي و(الجلسة سرية) أمام يسرا و(الحرافيش) أمام صفية العمري.