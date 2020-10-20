شكرا لقرائتكم خبر عن عمر بطيشة ومدحت العدل يتحدثان عن الأغنية المصرية بندوة المجلس الأعلى للثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم، اليوم، لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة ندوة "الأغنية المصرية الواقع والمستقبل"، ويتحدث فيها الإذاعى والشاعر الكبير عمر بطيشة والدكتور الشاعر مدحت العدل، وتقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وأكدت الدكتورة درية شرف الدين مقرر لجنة الإعلام أن اللجنة تعقد شهرياً ندوة يناقش من خلالها ما يدور على الساحة الثقافية والإعلامية، ويحاول أعضاء اللجنة تنفيذ استراتيجية المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمى، كما تطبق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتبث المحاضرة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيس بوك وقناتها على اليوتيوب.



مدحت العدل

فيما أشار الشاعر الكبير عمر بطيشة إلى أنه اقترح أثناء اجتماع اللجنة بإقامة ندوة تناقش حال الاغنية المصرية، ووافق الجميع على المقترح، كذلك يتحدث الدكتور مدحت العدل الأغنية المصرية والأمن القومى، والأغنية المعاصرة وما تعكسه من تغيرات اجتماعية، والأغنية والشخصية المصرية، ودور الدولة فى قضية الاغنية، غياب التنوع فى الإنتاج الغنائى المعاصر، وقال بطيشة نناقش ايضاً غياب الأغنية الوصفية والدينية وأغنية الطفل.