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شكرا لقرائتكم خبر عن أبلة فاهيتا تعلن طرح مسلسلها الجديد "دراما كوين" فى النصف الأول من 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، صورة من كواليس تصوير العمل الدرامى الجديد الذى سيأتى بعنوان "دراما كوين"، والذى سيشاركها فى بطولته الفنان باسم سمرة والفنانة دنيا ماهر والفنان أسامة عبد الله.
كشفت الشركة المنتجة فى الصورة التى نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر عن موعد طرح المسلسل عبر شبكة نتفليكس، والمقرر له فى النصف الأول من عام 2021، وكتبت "العنوان: دراما كوين، الموعد" النصف الأول من 2021، والأبطال أبلة فاهيتا وأولادها كارو وبودي، بالإضافة إلى النجوم باسم سمرة ودنيا ماهر وأسامة عبد الله، يا وعدى".
وسرعان ما أعادت نجمة الويبة بوست شركة نتفليكس عبر تويتر، لتؤكد موعد طرح مسلسلها الجيدد لتكتب "يا وعدي".
مسلسل "دراما كوين "، ينتمى لنوعية الـ 6 حلقات وتدور أحداث الحلقات حول مغامرات "أبلة فاهيتا" النجمة اللامعة التى سطع نورها بين الجماهير العربية، وكن انقلب حالها رأساً على عقب بعد ان وجدت نفسها طريدة العدالة والمجتمع، ليكون بذل كهذا المسلسل هو أول أعمال أبلة فاهيتا فى عالم الدراما بعد أن كان لها باع كبير فى البرامج التلفزيونية، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات العالمية مطلع العام الجديد.
يذكر أن أبلة فاهيا قدمت برنامج "لايف من الدوبلكس"، عبر فضائية "أون" كما نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذي حقق نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.
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