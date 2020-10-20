شكرا لقرائتكم خبر عن Dynamite لفريق BTS تحقق أرقاما قياسية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد عام 2020 مواصلة الانتشار المذهل لموسيقى الـK-Pop حول العالمى، ويأتى ذلك نتيجة هوس المعجبين بها على وسائل التواصل الاجتماعى والنجاح المتواصل للدراما الكورية فى ظل زيادة ملحوظة فى الشعبية العالمية للثقافة الكورية الجنوبية فى مصر وغيرها من الدول.

يأتى ذلك بداية من انتشار المسلسلات الكورية الناجحة مثل "Dr. Romantic" و"Don’t Dare to Dream"، وصولاً إلى إعجاب المصريين بموسيقى الـ K-Pop وكل أنواع الترفيه الكوري الأخرى.

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شهدت قوائم أغاني الـ K-Pop علي Spotify التي تضم أغاني بعضاً من أشهر فرق الـ K-Pop انتشاراً واسعاً وارتفاعاً في معدلات التشغيل والاستماع خلال الأعوام الماضية، ازداد انتشار قائمة الأغاني K-Club Party التي تحتفي بأفضل أغاني K-Pop الراقصة بنسبة 164%، بينما ارتفعت نسبة الاستماع إلى قائمة أغاني K-pop Daebak والتي تتضمن أشهر أغاني الـ K-Pop بنسبة 94% في مصر.

ومع أغنيتهم المتفردة "Dynamite"، تمتعت الفرقة الأكثر شهرة BTS بأقصى نجاح على صعيد قوائم الأغاني العالمية، هذه الأغنية هي الأكثر استماعاً ضمن أغاني الـ K-Pop في مصر، والإمارات، والسعودية، وقد حققت أرقاماً قياسية جديدة على Spotify، وتم تشغيل الأغنية 12.6 مليون مرة خلال 24 ساعة من صدورها، وتمت إضافتها إلى أكثر من 3.5 مليون قائمة أغاني، وأدت إلى ارتفاع بنسبة 300% فى أعداد المستمعين لفرقة BTS لأول مرة على Spotify ، الأغاني الأكثر استماعاً لفرقة BTS في مصر بعد أغنية “Dynamite” هي “Black Swan” و“Boy with Luv (feat. Halsey)” و“ON” وMy Time” على التوالي.