شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هالزى تصدم محبيها بعد تخلصها من الشعر المستعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث دائما النجمة العالمية هالزى عن طرق عدة من أجل التجديد بمظهر شعرها وكأنه هو أهم و أبرز اهتماماتها ، حيث فاجأت هالزى البالغة من العمر (26 عام) محبيها وعشاقها عبر السوشيال ميديا بعد أن ظهرت حليقة الرأس، وكتبت على صفحتها بموقع "تويتر": "أحب أن أكون صلعاء" و هو ما جعل الكثير من مرتادى صفحتها يؤكدون أن هذه الخطوة ليست فقط من أجل التجديد، لكن بهدف لفت الأنظار وخطف الأضواء نحوها من جديد و خاصة عبر السوشيال ميديا التى تعتبر أهم ضمان لبقاء النجوم تحت الأضواء محتفظين بشهرتهم .



تويته هالزى تويته هالزى

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وقد ظهرت هالزى على صفحتها الشخصية على" تيك توك " والتى تضم أكثر من 2.4 مليون شخص فى مقطع فيديو قصير وهى ترتدى شعر مستعار باللون البنى و بحركة مفاجآة تخلصت من الشعر المستعار لتظهر امام العالم بالـ LOOK الجديد.

ولم تكتف هالزى بذلك، لكنها نشرت أيضا صورة بطريقة "السيلفى"على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، ظهرت بها بعد أن تخلت تماما عن شعرها، وما لفت الأنظار أن الصورة حصدت أكثر من 2.1 مليون لايك خلال 12 ساعة فقط .