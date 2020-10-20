شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى يحتفل بعيد زواجه السابع بفيديو من حفل زفافه ويوجه رسالة لزوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم كريم فهمي بعيد زواجه السابع بفيديو من حفل زفافه على زوجته دانيا البناوي، موجها رسالة لها عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلًا: "عيد زواج سعيد يا أحلى واحدة فى الدنيا ويارب تفضلي ضهري وسندي وصحبتي وتستحمليني بقرفي وعصبيتي وشغلي".

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كما احتفلت دانيا بالمناسبة عبر حسابها بنشر صورة لها مع كريم فهمي، مصحوبة بتعليق :"ربنا يخليك ليا حبيبى ويحفظك يا اطيب و احن وارجل واحد فى الدنيا".



دانيا البناوى

وتزوج كريم فهمي ودانيا عام 2013، وفي فبراير 2014 رزق بإبنته الأولى كاميليا وبإبنته الثانية ناعومي في سبتمبر 2016 في أغسطس 2019 رزق بابنته الثالثة جميلة، ويعيش الفنان كريم فهمي حالة كبيرة من الرومانسية مع زوجته، تظهر من خلال تصريحاته كلما تطرق لها ولدورها فى حياته مثلما حدث خلال آخر حوار تليفزيونى له ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى، حين تحدث عنها بكلمات عكست محبته الكبيرة لها، وهو الأمر الذى ظهر مؤخراً من خلال صورة نشرها عبر خاصية الاستورى على موقع انستجرام بصحبتها رد فيها عليها حيث سبق ونشرتها هى وكتبت عليها: "حبيبى".

وكان تحدث الفنان كريم فهمى، عن دوره فى مسلسل "ونحب تانى ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، الذى عرض فى شهر رمضان الماضى 2020، وقال إن "عوامل نجاح شخصيتى فى المسلسل مرتبطة بنجاح الفنان شريف منير فى تأدية دوره"، متابعًا: "عندما عرض عليا المسلسل تشجعت للمشاركة به لأنى كنت اعتبره منظومة متكاملة".