خاص| أحمد شاكر: "السير الذاتية" امتحان صعب.. والجمهور لم يشبع من فريد الأطرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان أحمد شاكر، إن بالرغم من انزعاج الناس من عام 2020، إلا أنه شهد تعاقده على العودة للتمثيل من خلال مسلسل وفيلم، بعد فترة غياب، متمنيًا أن ينالا إعجاب الجمهور.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "المسلسل سيتم عرضه في رمضان 2021، والفيلم إذا خرج بالصورة المرجوة سيكون من أهم الأفلام".

شاكر، أكد أنه قدم للجمهور رصيدا جيدا من الأعمال والبطولات التي كانت على قدر من الأهمية، ومع إعادة عرضها حتى اليوم تنال استحسان الجمهور، لافتًا أن غيابه جاء بعد أحداث الربيع العربي، مثل غيره من الفنانين الذين ابتعدوا، وعندما عاد جاء ذلك من خلال توليه منصب مدير المسرح القومي.

Advertisements

وأضاف "عملنا أنا وزملائي طفرة إيجابية في المسرح القومي، ورجعنا لافتة كامل العدد لهذا المكان العريق، وهذا الأمر أخذ وقتًا، حتى شعرت بأن التمثيل وحشني، والرجوع له سيكون بسن مختلف وشكل مختلف وأدوار جديدة، والحمد لله أنا سعيد بالمستوى الذي سأعود به للجمهور".

اسم أحمد شاكر ارتبط بأكثر من عمل تناول سير أحد المشاهير، فقد جسد دور الفنان فريد الأطرش في عمل حمل اسم شقيقته "أسمهان"، كما لعب دور العالم مصطفى مشرفة في مسلسل "مشرفة رجل لهذا الزمان"، وعن التجربة يقول: "الحمد لله الواحد ارتبط اسمه بالسير الذاتية، وده شرف كبير، فيه فنانين كبار زي أحمد زكي أبدعوا في هذا المجال وعلى مستوى العالم، وهي من أكتر الاعمال اللي بيتسلط عليها الأضواء، وتقديمها يمثل صعوبة كبيرة لأن الفنان يقوم بتجسيد اشخاص الناس عارفاها وحفظاها سواء فنانين أو علماء أو سياسيين، صعب جدا الواحد يبقى واحد تاني الناس عارفاه مش واحد من خياله".

يرى شاكر أن أعمال السير الذاتية عادة ما تكون امتحان صعب جدا للممثل، وتتحدى قدرات أي ممثل، موضحًا "عندما يُعرض علي أي عمل من هذه النوعية، إذا رأيت أن الشخصية تستحق تسليط الضوء عليها أوافق".

وعن تقديمه شخصية فريد الأطرش الذي احتفلنا أمس الاثنين 19 أكتوبر، بمرور 110 أعوام على ميلاده، قال "فريد الأطرش الناس أحبته، ولم تشبع منه، والرجل يستحق تقديم عمل فنه يتناول حياته، وإذا أتيح ذلك أوافق بلا تردد".