عبير صبري تنشر صورتها في عمر 19: فين الأيام الحلوة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: شاركت الفنانة عبير صبري، متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة من أرشيف ذكرياتها. عبير التقطت الصورة وهي في عمر الـ19، وكتبت في تعليقها عليها "وأنا عمري 19.. فين الأيام الحلوة دي". Advertisements ولاقت الصورة إعجاب الجمهور وعدد من الفنانات، بينهن "رانيا يوسف، هاجر أحمد، حسناء سيف الدين". عبير صبري شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "خيانة عهد" أمام الفنانة يسرا، إخراج سامح عبدالعزيز.

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