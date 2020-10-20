صدقي صخر يواصل تصوير "أنصاف مجانين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر الفنان صدقي صخر على صفحته الرسمية عبر "إنستجرام" صورا تجمعه بأبطال مسلسل "أنصاف مجانين" أحمد خالد صالح وأسماء جلال، وعلق عليها "احنا مش أنصاف مجانين احنا مجانين بالكامل"

ويقوم صدقي في مسلسل "أنصاف مجانين" بدور حازم، وهو ابن خالة أسماء جلال الذي يقف بجوار قريبته ويعمل على توطيد علاقته بها، ولكن تتطور الأحداث بطريقة لا يرغب بها ويحاول التغلب على ذلك.

المسلسل مقتبس من رواية "أنصاف مجانين" المعروفة، للكاتبة السعودية د. شيماء شريف، والتي تروي حكاية أنس الذي يخضع لعملية زراعة قلب، ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذي يحثه على حل لغز فشل في حله أثناء حياته، لينطلق في رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة.

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"أنصاف مجانيين" من إخراج عمر رشدي والمعالجة الدرامية للكاتبة والسيناريست مريم نعوم، وكتبت السيناريو والحوار الكاتبة نجلاء الحديني وهو من إنتاجات viu الأصلية والمقرر عرضه على منصتها في الربع الأول من عام 2021.

وقد حصل أمس أحدث أفلام صدقي صخر القصيرة "لما جت عشرة" للمخرجة جايلان عوف، على جائزة أفضل فيلم في الدورة السادسة من مهرجان مصر دوت بكرة للأفلام، بطولة صدقي صخر وسارة عبدالرحمن. ويعتبر الفيلم المصري الوحيد الذي شارك في مهرجان كليرمونت في دورته رقم 41 وحصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان Breakthrough Film Festival في نسخته الثامنة وحصل على جائزة أفضل فيلم في مهرجان شنيت الدولي.

يُذكر من أعمال الممثل صدقي صخر مشاركته في مسلسل بـ"100 وش" الذي حقق نجاحا كبير في رمضان ومسلسل "وليه لأ" وأيضا "في كل أسبوع يوم جمعة" كما قام بالغناء والأداء الصوتي لشخصية الفارس في فيلم الرسوم المتحركة المصري الأول "الفارس والأميرة" في نسخته الإنجليزية.

صدقي صخر ممثل وموسيقي. بدأ التمثيل من خلال برنامج راديو مع لبنى عبدالعزيز وهو في الخامسة عشر. كان عضوًا في فرقة "الطمي" المسرحية لمؤسسها سلام يسري منذ ٢٠٠٣. اشترك في التمثيل بعدة أفلام قصيرة وطويلة لمخرجين مثل كاملة أبو ذكري، هالة القوصي، إيمان النجار وشريف البنداري. كما لعب عدة أدوار في المسلسلات الدرامية، بينها "زي الشمس" و"الجماعة 2". هو أيضًا موسيقي في "مشروع كورال" وهو عبارة عن سلسلة من ورش الكتابة وأداء الأغنية. وهو فردًا مؤسسًا لفرقة "يسرا الهواري" الموسيقية منذ ٢٠١٢ حيث يعزف على آلة الهارمونيكا.