بعد الهجوم عليها.. ميس حمدان تحذف فيديو وصفه البعض بالجريء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

اضطرت الفنانة ميس حمدان لحذف آخر منشور شاركته مع جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بعد تعرضها للهجوم ولانتقادات لاذعة.

ميس كانت قد نشرت، أمس، فيديو مستخدمة برامج التعديل، الذي يتيح للشخص تركيب وجهه على جسد شخص آخر.

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الفيديو الذي نشرته "ميس"، على سبيل الدعابة، لم يلق تفاعلا مع جمهورها بشكل إيجابي، بل عرضها لانتقادات لاذعة خاصة لظهور الشخصية التي ركبت وجهها على جسدها بملابس اعتبرها البعض غير لائقة.

وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "ربنا يهديكي"، "إزاي تظهري كدا"، الموضوع مش مضحك خالص على فكرة"، "بلوك يا ميس".

يُذكر أن ميس حمدان طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها "صح صح"، باللهجة الخليجية، تعاونت فيها مع المنتج نصر محروس.