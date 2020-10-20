منة فضالي تبدأ تصوير دورها في "هي" مع وفاء عامر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
بدأت الفنانة منة فضالي تصوير دورها في مسلسل "هي"، مع المخرج محمد النقلي، وعدد كبير من نجوم الفن.
ونشرت منة صورتين من كواليس المسلسل، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، جمعتاها بمخرج العمل، والفنان منذر رياحنة والفنانة هاجر الشرنوبي.
وكتبت منة في تعليقها على الصورتين "بسم الله توكلنا على الله مسلسل هي، إخراج الأستاذ محمد النقلي، تأليف أحمد صبحي، بطولة النجوم وفاء عامر، دينا، منذر ريحانة، أيتن عامر، هاجر الشرنوبي، منة فضالي".
منة يُعرض لها حاليًا في دور العرض السينمائي فيلم "زنزانة 7" بطولة نضال الشافعي وأحمد زاهر.
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