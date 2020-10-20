هيلدا خليفة تقدم حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، عن اختياره للمذيعة هيلدا خليفة لتكون مقدمة حفل افتتاح الدورة الرابعة المقرر انطلاقها في 23 أكتوبر الجاري.

ونشر الحساب الرسمي للمهرجان على موقع "إنستجرام"، فيديو لهيلدا، قالت فيه "مبسوطة كتير ومحمسة لأن قريبا هشوفكم في الجونة بمصر، هقدم سهرة افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في النسخة الرابعة".

وتابعت "أكيد هيكون مهرجان مميز ومختلف عن بقية السنين راح يكون فيه قصص جميلة وممتعة، لو في الجونة أتمنى اشوفكم، ولو لأ اتمنى تتابعوا كل الأحداث".

وكتب المسؤول عن الصفحة في تعليقه على الفيديو "المذيعة المشهورة هيلدا خليفة جاهزة ومتشوقة للانضمام إلى الجوم يوم الجمعة، كمضيف لحفل افتتاح الجونة السينمائي 2020، نحن على بعد أربعة أيام من انطلاق مهرجان الأفلام الرائع في المنطقة".