هادي الجيار ينضم لـ " الاختيار 2 " مع كريم عبدالعزيز ومكي

انضم الفنان القدير هادى الجيار لمسلسل "الاختيار 2" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وجارى اختيار باقى فريق العمل والإعلان عن القائمة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتابع مؤلف العمل هانى سرحان كتابة الحلقات وتسليمها أولًا بأول للجهة المنتجة للمسلسل وهى شركة سينرجى.

كما يعقد مخرج العمل بيتر ميمي جلسات عمل مع أبطال المسلسل للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل قبل انطلاق تصويره فى نهاية شهر نوفمبر المقبل.

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و يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى ، سيناريو حوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى.

الجدير بالذكر أن مسلسل "الاختيار" الجزء الأول حقق نجاحاً كبيراً للغاية وقت عرضه فى شهر رمضان الماضى، وتصدر نسب المشاهدة، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، كما أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا العمل خلال اليومين الماضيين خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.

.وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، منهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار.