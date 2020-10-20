الليلة.. خالد أنور في ضيافة "صاحبة السعادة"

أعلن الفنان خالد أنور، عن حلقته في برنامج "صاحبة السعادة"، التي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
نشر خالد صورة من كواليس الحلقة، وعلق عليها قائلاً: استنوني انهردة الساعة ١١ م في برنامج صاحبة السعادة مع الاستاذة إسعاد يونس".
يستعد خالد لعرض حلقته الدرامية في مسلسل "إلا أنا"، التي تحمل عنوان "لازم أعيش"، ويشاركه بطولتها جميلة عوض، بجانب فيلمه الجديد "تحقيق"، المفترض عرضه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الترفيهية الشهيرة.
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