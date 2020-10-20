حمد البلوشي يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "من ليبيا"

يستعد الشاعر الإماراتي حمد البلوشي، لطرح اغنية جديدة بعنوان "من ليبيا"، تجمعه بالمطرب الليبي رافع العكوكي. الأغنية من كلمات حمد البلوشي، ويستعد "البلوشي" لتسجيل الأغنية خلال الأيام المقبلة، على أن يتم إذاعتها عبر قناته الخاصة بموقع يوتيوب، وعدد من القنوات. ويستعد "البلوشي" لتسجيل الأغنية خلال الأيام المقبلة، على أن يتم إذاعتها عبر قناته الخاصة بموقع يوتيوب، وعدد من القنوات. يذكر أن آخر أعمال الشاعر الإماراتي أغنية "لبيك أبو خالد"، والتي أهداها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد الإمارات.



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