آخر موسيقيات عادل حقي مع صوت عمرو دياب

فاجىء الهضبة عمرو دياب، جمهوره، بالإعلان عن أحدث أغنياته "أهه أهه"، والتي طرح البرومو الخاص بها خلال الأيام القليلة الماضية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
حملت الاغنية مفاجأة موسيقية بعودة الموزع الموسيقى عادل حقي لأغاني دياب، بعد غياب أكثر من 4 سنوات، وتوقف التعاون بينهما موسيقيًا.
كانت آخر مشاركات حقي الموسيقية مع دياب، في ألبوم "أحلى وأحلى"، الذي تمطرحه في 2016، من خلال أغنيتي "أنا وأنت، عكس بعض"؛ إذ سجلتا نجاح جماهيري ضخك فور صدورها، ونوع موسيقي مختلف في الألبوم.
أغنية "أنا وانت"، من كلمات:أحمد علي موسى، ألحان:أحمد البرازيلي، وسجلت أكثر من 28 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".
أما "عكس بعض"، من كلمات:تامر حسين، ألحان:إسلام زكي،وسجلت أكثر من 27 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".
وتميزت موسيقا الأغنيتين بوجود "الجيتار الإليكتروني" بوضوح، بالإضافة إلى آلة الكمان والبيانو.
أغنية "أهه أهه"، من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:محمد يحيى، وسجل البومو الخاص بها أكثر من 800 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب".
تعتبر "أهه أهه"، هي الإصدار الغنائي الرابع لدياب خلال صيف 2020 بعد "يابلدنا ياحلوة، مالك غيران، أماكن السهر"، التي طرحها في بدايات فترة صيفه الغنائي، وحققت نسبة استماع عالية عبر "يوتيوب"، بالإضافة إلى المنصات الموسيقية الشهيرة.
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