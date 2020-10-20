صورة..أحدث ظهور رياضي لـ كريم فهمي

شارك الفنان كريم فهمي، جمهوره بصورة له من داخل إحدى الصالات الرياضية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". نشر كريم الصورة عبر خاصية "ستوري" على "انستجرام" ، وظهر فيها باللبس المخصص للرياضة . "ستوري" على "انستجرام" ، وظهر فيها باللبس المخصص للرياضة . يذكر ان كريم شارك مؤخراً في مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نسبة متابعة ضخمة ، من بطولة"ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، ليلى عز العرب، إيمان السيد، سليمان عيد"، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج:مصطفى فكري. الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نسبة متابعة ضخمة ، من بطولة"ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، ليلى عز العرب، إيمان السيد، سليمان عيد"، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج:مصطفى فكري.

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