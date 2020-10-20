فيديو..ماجد المهندس يقترب من المليون مشاهدة بأغنية "ودعت روحي"

اقترب الفنان ماجد المهندس، بأغنيته الجديدة "ودعت روحي"، من حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان: نواف عبدالله، توزيع: زيد نديم، ويقول مطلعها "ودعت

روحي من قبل.. ما أودعك اشوفها تطلع.. ولو ماودها وليلة فراقك.. والعيون تطالعك حسيت.. كن العمر وقّف عندها والدمعة اللي.. قلبّتمواجعك طاحت غصب.. ولا قدرت أردها".

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يذكر أن آخر إصدارات المهندس الغنائية، كانت من خلال أغنية "حبيبتي"، التي طرحها ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من مليون مشاهدة، كلمات: فهد المساعد، ألحان: ماجد المهندس، توزيع: سيروس.