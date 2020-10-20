رامي صبري يتصدر "يوتيوب" بأغنية "مش مرتاحين"

تصدّر الفنان رامي صبري، بأغنية "مش مرتاحين"، قائمة الأكثر مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحها. اقتربت الأغنية من الـ 100 ألف مشاهدة، وحصلت على المركز الخامس في صدارة "يوتيوب"، من كلمات وألحان:عزيز الشافعي، توزيع:تميم. اقرأ أيضاً..فيديو.. رامي صبري يطرح أغنية "مش مرتاحين" عبر "يوتيوب" ويقول مطلعها "متلخبطين و مفيش ثوابت الدنيا سابت إيدها أعصابنا سابت الدنيا سابت إيدها أعصابنا سابت مش مرتاحين و Advertisements خلاص تعبنا يا زمن راعبنا إنطق عرفنا عيبنا.. يا زمن راعبنا عرفنا عيبنا. و قولولنا ليه .. ليه الغيامة ضلتنا ياما". ليه .. ليه الغيامة ضلتنا ياما". تأتي الأغنية كـ تتر غنائي لمسلسل "طلقتك نفسي"، الذي تم عرض أولى حلقاته مساء أمس، من بطولة "أحمد عصام، هاجر أحمد و أحمد شامي و ميدو عادل و نانسي صلاح، محمد مهران، كارولين عزمي ، ومجموعة من ضيوف الشرف بيومي فؤاد و نهال عنبر و عايدة رياض ، من تأليف أحمد عصام، و إخراج محمد النقلي.

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