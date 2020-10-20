حرص الفنان ماجد المصري، على تهنئة الفنان تامر حسني، على أغنيته الجديدة "مابطلناش إحساس"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". "انستجرام". نشر ماجد صورة من الأغنية، عبر خاصية "ستوري" على "انستجرام"، وعلق عليها قائلاً:"مبروك ياعالمي". يذكر أن ماجد قد شارك حديثاً من خلال مسلسل "الوجه الآخر"، الذي يعرض حالياً على قناة cbc، من بطولة"نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، أحمد سعيد عبد الغني"، من تأليف:فداء الشندويلي، إخراج:سميح النقاش.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماجد المصري يهنئ تامر حسني على "مابطلناش احساس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.