موعد طرح أغنية رامي جمال الجديدة

أعلن الفنان رامي جمال عن أحدث أعماله الغنائية "لسه الكلام زعلان"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". كشف رامي تفاصيل الأغنية، قائلاً: "لسه الكلام زعلان، كلمات جمال الخولي، توزيع أحمد إبراهيم لحني، ميعادنا يوم ١١/١ إن شاء الله". الخولي، توزيع أحمد إبراهيم لحني، ميعادنا يوم ١١/١ إن شاء الله". يذكر أن الأغنية هي أول عمل إنتاجي خاص برامي، بعد انتهاء عقده Advertisements الإنتاجي مع آخر الشركات الإنتاجية من خلال ألبوم "أنا لوحدي". الإنتاجي مع آخر الشركات الإنتاجية من خلال ألبوم "أنا لوحدي". يذكر أن آخر الإصدارات الغنائية لرامي هو ألبوم "أنا لوحدي"، الذي طرحه مطلع العام الجاري، وسجل نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، إضافة إلى المتاجر الموسيقية، ومختلف المنصات الغنائية.

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