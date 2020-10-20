“فكرة ذكية” من رئيس وزراء إيطاليا لمحاربة كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 04:17 مساءً - منذ 4 دقائق

استعانت الحكومة الإيطالية بالزوجان الأكثر شهرة في البلاد، مغني الراب فيديز ومدونة الموضة كيارا فيراني، في نشر رسائل الوقاية من فيروس كورونا.

وفي مقطع فيديو على إنستغرام تم تداوله على نطاق واسع، اليوم الثلاثاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الإيطالية، أوضح فيديز أنه تلقى هو وزوجته “اتصالا غير متوقع للغاية” يوم الأحد من رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.

وفي حديثه من ميلانو، المدينة التي تعد بؤرة لأزمة فيروس كورونا في إيطاليا، قال فيديز إن كونتي طلب “المساعدة في تشجيع السكان، بمن فيهم الشباب، على استخدام أقنعة الوجه (الكمامة)”.

كما مضى الفنان قائلا: “يا رفاق، نحن في وضع حساس جدا للغاية، وإيطاليا لا تستطيع تحمل إغلاق جديد على الإطلاق”.

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وأوضح أنه “بإيماءة بسيطة يمكننا بطريقة ما تجنب أحد أسوأ السيناريوهات التي شهدناها في الأشهر الماضية: لذا رجاء، أيها الرفاق، ارتدوا الكمامة”.

وكان فيديز وكيارا فيراني، اللذان يبلغ إجمالي عدد متابعيهما على انستغرام أكثر من 32 مليون متابع، نشيطين للغاية في الجهود الخيرية المتعلقة بفيروس كورونا.

وفي مارس، أطلق الزوجان نداء عبر الإنترنت جمع ما يقرب من 4.5 مليون يورو (5.3 مليون دولار) من أجل جناح جديد للعناية المركزة في مستشفى سان رافاييل في ميلانو.

وفي أواخر فبراير، كانت إيطاليا أول دولة في الغرب يجتاحها الوباء. والآن، مثل دول أوروبية أخرى، تعاني من موجة ثانية.