بالصورة: السماح لوالد “فتى الزرقاء” بزيارته في المستشفى

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 04:17 مساءً - منذ 3 ساعات

بعد تعرض صالح حمدان المعروف “بفتى الزرقاء” لإحدى أبشع الجرائم في الأردن، التقى اليوم الثلاثاء، بوالده المسجون على خلفية قضية قتل، وذلك بعد أن سمح له الأمن بزيارة نجله داخل المستشفى حيث يتلقى العلاج.

وقال بيان صادر عن الأمن، إن ”مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة أوعز لمدير مراكز الإصلاح والتأهيل، ونظرا للظروف الصحية والإنسانية التي يمر بها الفتى صالح وعائلته، باتخاذ كافة الترتيبات لتمكين والده من زيارته داخل المستشفى اليوم، ليلتقي بابنه ويطمئن على صحته“.

وأضاف البيان: ”على الفور تم اتخاذ كافة الترتيبات وجرى نقل النزيل إلى المستشفى حيث تمكن من زيارة ابنه والاطمئنان عليه، والجلوس معه والتحدث إليه لفترة من الوقت داخل المستشفى“.

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صالح حمدان ووالده

والثلاثاء الماضي، تعرض الفتى البالغ من العمر 16 عاما، لجريمة بشعة في محافظة الزرقاء، شمال شرق عمان، حيث جرى بتر ساعديه وفقء عينيه، من قبل مجموعة من الأشخاص؛ على خلفية الانتقام لجريمة قتل سابقة مرتبطة بالإتاوات، وأثارت الجريمة غضبا واسعا لدى الرأي العام في الأردن.

ودفعت هذه الجريمة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، للتدخل والتكفل بعلاج صالح، والمطالبة بأشد العقوبات بحق الجناة.

وبعد أيام قليلة من ارتكاب الجريمة، شنت الأجهزة الأمنية حملة واسعة لإلقاء القبض على أصحاب الأسبقيات والمطلوبين الخطيرين، إذ إن المتهم الرئيسي في الجريمة كان يحمل 172 قيدا جرميا وجرى إطلاق سراحه من السجن قبل أشهر من ارتكابها، وهو ما أثار تساؤلات حول قدرة هؤلاء على الهروب من العقوبات والقانون.