بالفيديو.. تفاصيل إصابة زوج أحلام في حادث وخضوعه لعملية جراحية

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة الإماراتية أحلام مؤخرا عن تعرض زوجها بطل الراليات القطري مبارك الهاجري لأزمة صحية شديدة نقل على إثرها إلى المستشفى.

زوج أحلام كشف تفاصيل ما حدث له، حيث قال إنه أصيب في حادث دراجة نارية، لافتا إلى أنه كان يقود الدراجة لكنه أوقفها بطريقة غير صحيحة، فسقطت على ساقه مسببة له كسر.

زوج الفنانة الإماراتية أضاف، في تصريحاته لبرنامج ET بالعربي، أنه نقل على الفور إلى المستشفى، وخضع لعملية جراحية، لافتا إلى أنه سيبدأ مرحلة العلاج الطبيعي.

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وكانت أحلام قد نشرت صورة جمعتها بزوجها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "يا لومي فيك يا بومحمد الغالي حبيبي الف سلامه عليك وما تشوف شر وجعل ما جاك تكفير يارب".

وأضافت: "ويارب تطلع من المستشفى قريب وسامحني وحللني اني بعيده عنك وما اقدر اجي عندك واشيلك مثل ما انت دايم شايلني لا خلاني الله منك ابوي و حبيبي وصديقي واخوي وقطعه من قلبي".