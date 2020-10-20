خاص.. حمو بيكا ينافس الصحفيين ويطلق موقع إلكتروني جديد

رنا صلاح الدين - أكد الفنان حمو بيكا في تصريح خاص لموقع الخليج 365، أنه سيدخل مجال الصحافة، وأشار إلى إنه بصدد إطلاق موقع إلكتروني جديد، مشيرا إلى إن اسمه سيكون "بيكا".

وتابع بيكا وأكد إن هذا الموقع سيتم إطلاقه من دولة الإمارات، وسيكون متخصص في الأخبار الفنية فقط، ولكن أشار بيكا إلى إن الموقع لم يغطي كافة الأخبار الفنية، بل سيكون متخصص في تغطية أخبار مطربي المهرجانات فقط.

وتواجد الفنان حمو بيكا أمس الاثنين في مدينة القاهرة، وكاتن برفقته زملائه مطربي المهرجانات نور التوت وعلي قدورة، حيث ذهب لأحد أطباء التخسيس في مدينة الـ6 من أكتوبر، من أجل أن يبدأ معه العمل على إنقاص وزنه.

يذكر أن الفنان حمو بيكا انتهى مؤخرا من تسجيل أغنية جديدة تجمعه بزميله وصديقه الفنان عمر كمال، وتحمل أسم "إنتي معلمة"، ومقرر طرحها في خلال الفترة المقبلة.