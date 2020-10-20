شاهد.. عبير صبري تفاجئ جمهورها بصورة من مراهقتها.. هل اختلفت كثيرا؟

رنا صلاح الدين - فاجأت الفنانة المصرية عبير صبري جمهورها بصورة قديمة لها، تعود لمرحلة مراهقتها.
الفنانة المصية علقت على الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بتعليق قالت فيه: "وأنا عمري ١٩.. فين الأيام الحلوة دي؟".
جمهور عبير تغزلوا في جمالها، مؤكدين أنها جميلة في كل المراحل، كما لاحظوا عدم تغير ملامحها بشكل كبير، بينما اشار البعض إلى انها أجمل حاليا.
يذكر أن الفنانة المصرية عبير صبري قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "خيانة عهد"، بطولة كل من يسرا، بيومي فؤاد، وجومانا مراد، وحلا شيحة، والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.
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