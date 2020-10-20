بعد غياب 4 أعوام.. ليلى علوي تعود للدراما بهذا العمل

رنا صلاح الدين - عرض مؤخرا على الفنانة ليلى علوي العودة مرة أخرى للدراما، وذلك من خلال مسلسل "بين السماء والأرض"، الذي يقوم ببطولته الفنان هاني سلامة.
وعلم موقع الخليج 365 من خلال مصادر مقربة من الفنانة ليلى علوي، أنها أبدت موافقة مبدئية على المشاركة في العمل، ولكنها اشترطت عدم إنهاء التعاقد إلا بعد أن يسلم لها سيناريو العمل بالكامل، وترى أنه سيناسب مشاركتها فيه أم لا.
مسلسل "بين السماء والأرض" مأخوذ عن قصة الكاتب الراحل نجيب محفوظ، وسبق أن قدم منه عمل سينمائي في عام 1960، قام ببطولته عدد كبير من الفنانين أبرزهم، هند رستم وعبدالمنعم إبراهيم ومحمود المليجي، ويقوم بتحويله لعمل درامي المؤلف إسلام حافظ، حيث يكتبه برؤية معاصرة تتماشى مع الجيل الحالي، ويخرجه ماندو العدل.
يذكر أن أخر مشاركة للفنانة ليلى علوي في الدراما كانت من خلال مسلسل "هي ودافنشي"، التي شاركت في بطولته إلى جوار كلا من الفنانين، خالد الصاوي، ومي سليم، وبيومي فؤاد، وأحمد سعيد عبدالغني، وياسر علي ماهر، وآخرين، ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وعرض العمل في الموسم الرمضاني لعام 2016 الماضي.
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