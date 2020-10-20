الثنائيات الرجالية تشعل المنافسة في دراما رمضان 2021

رنا صلاح الدين - يبدو أن دراما رمضان ٢٠٢١ مختلف تماما عن المواسم الرمضانية الماضية، حيث يشهد ظهور كل نجمين من العيار الثقيل في عمل درامي واحد.

وعلى الرغم من أن هؤلاء النجوم لهم شعبية كبيرة وأصبح تواجد أغلبهم رسمي، إلا أن الماراثون الرمضاني القادم يسيطر عليه تواجد نجمين أي "ثنائي" في عمل واحد ينتظرونه الجماهير بفارغ الصبر.

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السقا وكرارة

يشهد الموسم الرمضاني المقبل تواجد النجم أحمد السقا وأمير كرارة، في مسلسل واحد يحمل اسم "نسل الأغراب". بعد انتهاء موسم رمضان ٢٠٢٠ بفترة قصيرة أعلن الثنائي للجمهور مفاجأة من العيار الثقيل، وهي خوضهما المنافسة بهذا المسلسل، عن طريق فيديو تحدثا فيه عن مسلسلهما الجديد مع شركة سينرجى، وقالا فيه النجمان:"أى فنان ينزل من بيته هدفه إسعاد الجماهير لذلك قررنا هذا العام التنوع حتى يستمتع الجمهور فى كل مكان، انتظرونا في نسل الأغراب دراما رمضانية".

المسلسل من المنتظر عرضه على مجموعة قنوات المتحدة وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، والذي يعد من المخرجين الذين لهم بصمة في الإخراج، وايضا في التأليف، بعد أن حقق نجاحاً مبهرا العام الماضي بمسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، وعلى الرغم من توليه مهمة التأليف للمرة الأولى إلا أنه نجح بجدارة وأشاد به الجمهور والنقاد، ليقرر تكرار التجربة وهذه المرة مع السقا وكرارة.

السقا وكرارة

كريم ومكي

في مفاجأة ثانية يعود النجم كريم عبد العزيز، لعالم الدراما من جديد بعد انشغاله بالسينما الفترة الماضية، ولكن بعمل قوي ينتظره الجميع وهو الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، الذي لاقى ردود أفعال قوية وحقق نجاحاً ساحقا فور عرض أولى حلقاته شهر رمضان الماضي ولعب بطولته النجم أمير كرارة.

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وكان الأمر المفاجئ أيضا إعلان الشركة المنتجة انضمام النجم أحمد مكي، ليقوم بدور البطولة أيضا أمام كريم، ليعبر جمهوره عن سعادته البالغة خاصة أنه سيظهر في ثوب جديد بعيدا عن الكوميديا تماماً الذي قدمها في اعماله السابقة سواء الدرامية أو السينمائية.

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن باقي النجوم المقرر مشاركتهم في العمل، وهو من إخراج بيتر ميمي وتأليف هاني سرحان.

كريم عبد العزيز واحمد مكي

كريم عبد العزيز واحمد مكي

مصطفى شعبان وعمرو سعد

يتقابل الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد لأول مرة في عمل تحت عنوان "عش الدبابير"، من المقرر المنافسة به في السباق الرمضاني المقبل.

المسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد خالد موسى، ويشارك فيه الفنانة حنان مطاوع، والفنان محمود حميدة الذي أبدى موافقته الأولى على العمل.

وسيدخل فريق العمل لوكيشن التصوير بداية شهر نوفمبر القادم من أجل تصوير أولى مشاهدهم فيه.

مصطفى شعبان وعمرو سعد