منها «خلطبيطة بالصلصة».. لن تصدق الشخصيات الكرتونية التي أدت مريم الخشت صوتها

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية مريم الخشت أنها كانت تعمل في "الدبلجة الصوتية" قبل دخولها مجال التمثيل.

وعن أبرز الشخصيات الكرتونية التي قدمتها، قالت إن الشيف «كوليت» في فيلم كرتون "خلطبيطة بالصلصة" أو"الفار الطباخ"، هو الأشهر لها.

وأضافت أنها أيضا قدمت شخصية «ويندي» في فيلم «بيتر بان»، لافتة إلى أن وقتها كانت الدبلجة باللهجة العامية، ثم قرت "ديزني" استخدام اللغة الفصحى، لكن أصبحت حاليا تستخدم اللغة البيضاء، وهي خليط بين الفصحى والعامية.

وكشفت مريم، خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة"، أنها من تقوم بالأداء الصوتي لإحدى الخدمات الرقمية، وهي: "أهلا بك في الخدمة الصوتية ..شكرا لاتصالك بخدمة العملاء..للغة العربية أضغط رقم 1".