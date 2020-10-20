الخليج 365 تكشف سعر بيع أفلام محمد هنيدي في الوطن العربي

رنا صلاح الدين - انتهى الفنان محمد هنيدي من تصوير فيلمه الجديد، الذي يحمل أسم "النمس والإنس"، وهو العمل الذي يتعاون خلاله مع المخرج شريف عرفة، والذي يقوم بإنتاجه بنفسه.

وعلم موقع الخليج 365 من خلال مصادره في عدد كبير من شركات الإنتاج السينمائي، إن الفنان محمد هنيدي يعد من الفنانين، الذين يقومون المنتجين ببيع أفلامهم خارج مصر بسعر مرتفع للغاية.

وأكدت مصادرنا أن سعر بيع أفلام محمد هنيدي في الوطن العربي تصل إلى مليون ونصف دولار، وهذا يعد مبلغا ضخما للغاية، ويكفي منتج أفلامه للكسب من خوض تجربة الإنتاج له.

ويشارك في بطولة "النمس والإنس" إلى جوار محمد هنيدي كلا من الفنانين، منه شلبي، وصابرين، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وسليمان عيد، ومحمد جمعة، وعارفة عبدالرسول، ومحمود حافظ، وشريف الدسوقي، ودنيا ماهر، والعمل من تأليف كريم حسن بشير، ومن إخراج وإنتاج شريف عرفة.

يذكر إن أخر إطلالة للفنان محمد هنيدي في السينما كانت في عام ٢٠١٧، حيث نافس حينها بفيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد"، ويعد فيلم "النمس والإنس" عودة له بعد غياب ٣ أعوام.