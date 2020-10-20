رنا صلاح الدين - حلت الفنانة سارة التونسي، ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة"، الذي يعرض عبر فضائية dmc.
وتحدثت سارة، عن مشاركتها في مسلسل بـ"100 وش"، الذي لعب بطولته كل من النجمة نيللي كريم وآسر ياسين، وتم عرضه في رمضان الماضي، وكشفت عن أول مشهد استقبلت من خلاله رد فعل قوي من الجمهور، وهو مشهد الخناقة الذي جمعها بالفنان لؤي عمران.
وقالت الفنانة التونسية:"مشهد الخناقة لما اكتشف اني لغيت له التوكيل كان أول مشهد يعمل رد فعل قوي ويبقى تريند".
وأضافت:"الضرب كان حقيقي، اتضربت بجد وصحيت لقيت جسمي ازرق، وهو مكنش عايز يضربني، لدرجة إن كل اللوكيشن بقى يقوله اضرب ياعم هي عايزة تنضرب.. وأنا قولتله اضرب وكنت مبسوطة".
يـ"100 وش" من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.
كانت هذه تفاصيل خبر سارة التونسي عن مشهد الخناقة في بـ"100 وش": "انضربت بجد وكنت مبسوطة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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