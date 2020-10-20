رنا صلاح الدين - استعاد الفنان المصري علي ربيع ذكريات مشهد مصارعته للكابتن كرم جابر، ضمن أحداث مسلسل "صد رد". ربيع نشر مقطع فيديو من المشهد، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، وكشف كواليسه، بقوله: "واحده بروليه كده يا كابتن كرم امال فين الميدليا". الفنان المصري أضاف: "أقسم بالله كان سايبني وانا الي بعمل الحركه وظهري اتقطم ما شاء الله عليك يا بطل العالم". يذكر أن الفنان علي ربيع يعرض له حاليا فيلم "الخطة العايمة" في دور العرض السينمائي، ويشاركه بطولته كل من غادة عادل، ومحمد عبدالرحمن، وعمرو عبدالجليل، وغيرهم، وهو من إخراج معتز التوني

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. علي ربيع يكشف كواليس مشهد مصارعته لكرم جابر: ظهري اتقطم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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