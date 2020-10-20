رنا صلاح الدين - أعلن الفنان المصري رامي جمال افتتاحه شركة إنتاج خاصة به، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانه انتهاء تعاقده مع شركة «نجوم ريكوردز».
رامي كتب، على حسابه الخاص على موقع "تويتر": "بفضل ربنا ودعمكم قررت افتح شركه الإنتاج الخاصه بيا وبمجهود اصدقائي المبدعين من شعراء وملحنين وموزعين ودعمكم انا واثق في ربنا انها هتكبر وتنجح اسمع مبروك بقي".
وكان الفنان رامي جمال قد اعلن مؤخرا انتهاء تعاقده مع شركة «نجوم ريكوردز»، والتي تعاون معها في 4 ألبومات غنائية.
رامي كتب، على حسابه بموقع "تويتر": "النهاردة وبعد عشرة ٨ سنوات أقدر أقول شكرًا نجوم ريكوردز، شكرًا على وجودكم في مرحلة مهمة في حياتي عملنا فيهم أربع ألبومات سوا".
وتابع: "بس سنة الحياة إن كل واحد لازم يخوض مرحلة وتجربة جديدة، أتمنالكم وأتمنى لنفسي فيها النجاح، وتاني بشكركم فرد فرد واشوفكم على خير".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتهاء تعاقده مع "نجوم ريكوردز".. رامي جمال يفتتح شركة إنتاج خاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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