محمد رجب ينتهي من ديكور الحارة في "ضربة معلم"

رنا صلاح الدين - انتهى الفنان محمد رجب من تصوير عدد من مشاهد مسلسله الجديد، الذي يحمل عنوان "ضربة معلم"، داخل ديكور الحارة بمدينة الإنتاج الإعلامى، ومن المقرر أن ينتقل رجب لتصوير عدد من المشاهد الداخلية للمسلسل داخل فيلا خاصة قام مخرج العمل بمعاينتها والاستقرار عليها.

مسلسل "ضربة معلم" يشارك في بطولته إلى جوار الفنان محمد رجب كلا من الفنانين، مى سليم، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، ومحمد نجاتي، وياسمين البشبيشى، ومحمد الصاوى، وآخرين، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وتدرو أحداثه فى إطار شعبى داخل حارة شعبية، ومقرر عرضه في الموسم الشتوي مع مطلع عام 2021 المقبل.

ويعد مسلسل "ضربة معلم" التعاون الثالث الذي يجمع كلا من، الفنان محمد رجب والمؤلف أحمد عبدالفتاح والمخرج إسماعيل فاروق، حيث سبق وقدما معا فيلم "الخلبوص"، ومسلسل "الأخ الكبير".

يذكر إن أخر إطلالة للفنان محمد رجب على جمهوره كانت من خلال مسلسل "الأخ الكبير"، الذي عرض في مطلع عام 2020 الجاري، وشاركه بطولته كلا من الفنانين، عبير صبرى، وهبة مجدي، ودينا فؤاد، ومحمد عز، والدكتور أشرف زكى، ومحمود حجازى، ورندا البحيرى، وهاجرأحمد، وإيهاب فهمى، ومحسن منصور، ورانيا ملاح، وأحمد حلاوة، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.