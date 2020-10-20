خاص.. أسرة عادل إمام تتركه بمارينا وتعود إلى القاهرة لهذا السبب

رنا صلاح الدين - علم موقع "الخليج 365" من خلال أحد مصادره المقربة من الزعيم عادل إمام، إنه متواجد حاليا في مارينا 5، حيث يتواجد في فيلته الخاصة هناك، ولكنه يتواجد بمفرده دون أيا من أفراد أسرته.

وأشارت مصادرنا إلى إن أسرة الزعيم عادت بالكامل إلى القاهرة، وذلك بسبب إرتباط أبنائه بأعمالهم هناك، حتى أن زوجته عادت معهم لمتابعة عدة أمور بالقاهرة، على أن تعود إليه على فترات متلاحقة.

وتابعت مصادرنا وأكدت أن الزعيم عادل إمام يتواجد داخل فيلته بمارينا 5، بصحبة المساعد الخاص له فقط، وأن أسرته أصرت على تواجده هناك، وذلك خوفا منهم عليه من تداعيات الموجة الثانية لأزمة فيروس كورونا، حيث إن الأمور في الساحل الشمالي هادئة بشكل عام في هذه الأيام، خاصة بعد فضاء المدينة بالكامل لإنتهاء فصل الصيف وبداية العام الدراسي الجديد.

يذكر إن الزعيم عادل إمام نافس في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسله "فلانتينو"، الذي تعاون خلاله مع المؤلف أيمن بهجت قمر، ونجله المخرج رامي إمام، وشاركه بطولته كلا من الفنانين، دلال عبدالعزيز، وهدى المفتي، ووفاء صادق، ومحمد كيلاني، وسمير صبري، وآخرين.