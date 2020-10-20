هاني شاكر لأشرف زكي: تركك لموقعك خسارة فادحة

رنا صلاح الدين - وجه نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر رسالة لنقيب الممثلين أشرف زكي، بعدما أعلن الأخير عدم ترشحه لمنصب نقيب الممثلين في الانتخابات القادمة.

شاكر نشر صورة تجمعه بأشرف زكي، على حسابه الخاص على موقع "تويتر"، وعلق قائلا: "الأخ العزيز والصديق الغالي د/#أشرف_زكي تركك لموقعك علي رأس النقابةخساره فادحه لكل اعضاءالنقابة ولنا جميعا".

وأضاف: أتمني ان تعود في هذا القرارلأن النقابة في حاجه اليك والكل يعرف قيمتك وإنجازاتك في النقابةومكانتك في قلوبناجميعا، دعواتي لك ولزملائي الممثلين لما فيه الخير والنجاح".

وكان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد أكد أنه لم يتقدم باستقالته من نقابة المهن التمثيلية، وأنه ملتزم بجميع مهامه كنقيب لكل فناني مصر، ولكنه سيغادر العمل النقابي تماماً خلال موعد انعقاد الجمعية العمومية في شهر ديسمبر المقبل.