بالفيديو.. لحظة انفعال رانيا محمود ياسين على ابنة رجاء الجداوي في عزاء والدها.. ما السبب؟

رنا صلاح الدين - ظهر مقطع فيديو من عزاء الفنان الراحل محمود ياسين، والذي صد لحظة تقديم أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، واجب العزاء لأسرة الفنان محمود ياسي، ومن بينهم ابنته الفنانة رانيا محمود ياسين.

وظهرت رانيا محمود ياسين خلال الفيديو وهي تنفعل على أميرة مختار، وبدا أنها كانت توجه لها اللوم على أمر ما، وتكهن البعض أن رانيا وجهت اللوم لأميرة بعدما تحدثت عن إصابة محمود ياسين بالزهايمر قبل وفاته.

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وكانت أميرة، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، قد روت مؤخرا موقفًا مؤثرا جمع والدتها بالفنان الراحل محمود ياسين، حيث نشرت صورة له عبر حساب والدتها بموقع "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة:" الله يرحمك يا أنكل محمود .. دخلت على مامي يوم، لقيتها سعيدة جدًا وبتعيط وبتقول لي محمود افتكرني وكلمني .. كانت فرحانة جدًا".

وأضافت:"وقعدت تدعي له بالشفاء من الزهايمر ووصفته بأنه مرض قاسي .. الله يرحمه رجل محترم ..إنا لله وإنا إليه راجعون".