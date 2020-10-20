فيديو قديم لـ أصالة في عمر الـ13 عاما.. هل اختلف شكلها؟

رنا صلاح الدين - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم للنجمة السورية أصالة نصري، وهي بعمر الـ 13 عامًا، ظهرت من خلاله اثناء استضافتها في أحد البرامج.

وأبدعت أصالة في تقديم أكثر من أغنية رغم صغر سنها وقتها، وكان من بينها أغنية "مشغول عليك"، للمطرب كارم محمود.

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وتنوعت التعليقات فور نشر هذا الفيديو على السوشيال ميديا فمنهم من رأى أن ملامح أصالة لا تختلف كثيرًا عن الوقت الحالي، فيما قال البعض الآخر أنها تشبه نجلها خالد الذهبي.

على جانب آخر طرحت النجمة أصالة نصري، كليب أغنيتها الجديدة "والله وتفارقنا"، عبر القناة الخاصة بشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على "يوتيوب".

"والله تفارقنا"، هي واحدة ضمن أغاني ألبومها الخليجي الجديد "لا تستسلم"، وهي من كلمات شموخ العقلا، وألحان ياسر بو على، وتوزيع طارق مدكور.