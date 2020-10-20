بعد تعيينه بمجلس الشيوخ.. هالة صدقي تمازح يحيى الفخراني: "مبروك للباشا"

رنا صلاح الدين - وجهت الفنانة هالة صدقي، رسالة تهنئة للنجم يحيى الفخراني، بعد تعيينه بمجلس الشيوخ.

وأدى الفنان يحيى الفخرانى اليمين الدستورية فى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ، والذي تم تعيينه كنائب به.

ونشرت هالة، صورة للفنان صلاح السعدني من أحد أعماله على طريقة "الكوميك"، ويعلوه صورة للفنان يحيى الفخراني، معلقة عليها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلة:"حبيبي يا صلاح .. مبروك للباشا".

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وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد عيّن كلاً من الفنان يحيى الفخراني، و الفنانة سميرة عبدالعزيز، نائبين بمجلس الشيوخ ، وذلك بحسب نص المادة 28 من مجلس الشيوخ أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين ثلث أعضاء المجلس.

وظهرت هالة صدقي مع النجم القدير يحيى الفخراني في مسلسل "ونوس"، الذي عرض عام 2016، وشارك فيه كل من الفنانة حنان مطاوع ومحمد شاهين ونهى عابدين وسماح السعي ونيقولا معوض وغيرهم من النجوم.