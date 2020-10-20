بصورة باللحاف.. أسماء جلال تكشف عن مرضها

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية الشابة أسماء جلال عن تعرضها لوعكة صحية، وذلك من خلال صورة نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

الفنانة الشابة ظهرت في الصورة وهي مغطاة باللحاف بشكل كامل، كما وضعت مجموعة من الأدوية أمامها، مما كشف عن مرضها.

أسماء تلقت الكثير من التعليقات من جمهورها وزملائها الفنانين، والذين دعوا لها بالشفاء العاجل.

يذكر أنه يعرض لأسماء جلال حاليا الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، كما تنتظر عرض فيلم "الصندوق الأسود" يوم 28 أكتوبر الجاري، والذي تشارك به إلى جانب النجمة منى زكي.