"نتفليكس" تجمع أبلة فاهيتا وباسم سمرة في "دراما كوين"

كشفت نتفليكس عن أبطال العمل الفني "دراما كوين" الذي يعرض في النصف الأول من عام 2021.

وقالت الشركة على صفحتها الرسمية في فيسبوك، إن الفنان المصري باسم سمرة سيشارك "أبلة فاهيتا" المسلسل، وكذلك بطلة مسلسل "بـ100 وش" دينا ماهر والتي اشتهرت بدورها في المسلسل خلال شهر رمضان الماضي.

ويعتبر "دراما كوين" هو الإنتاج الثاني لنتفليكس من مسلسلاتها المصرية الأصلية، وهو مسلسل استعراضي اجتماعي.

وينتظر الجمهور العربي والمصري، عرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي أنتجته نتفليكس عن قصص للكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق، وهو مسلسل من بطولة أحمد أمين، ورزان جمال.