هريثيك روشان يشيد بالطبيب "الراقص".. يحاول إسعاد مرضى كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد نجم بوليوود الممثل هريثيك روشان بروح طبيب في ولاية آسام شمال شرقي الهند، يرقص على أنغام إحدى أغانيه لتشجيع المرضى المصابين بفيروس كورونا.



وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للطبيب أنوب سيناباتي، جراح الأنف والأذن والحنجرة في كلية طب "سيلشار"، وهو يرقص من أجل إسعاد المرضى.

ويظهر الطبيب الذي كان يرتدي معدات الوقاية الشخصية وهو يرقص على أنغام أغنية "جونجرو" (Ghungroo) التي غناها هريثيك في فيلم "حرب" عام 2019.

وسرعان ما قام المشجعون بلفت نظر النجم للفيديو الذي حقق نحو 5 ملايين مشاهدة، وطلبوا معرفة رد فعله على تصرف الطبيب الذي يحاول إسعاد مرضاه.

في المقابل، أعاد الممثل نشر الفيديو في تغريدة عبر "تويتر"، الإثنين، وكتب: "أخبروا الطبيب أنوب أنني سأتعلم خطواته وأرقص جيدا مثله يومًا ما في آسام. إنه يتمتع بروح رائعة".

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و"حرب" من أفلام الحركة والتشويق صدر في عام 2019، وشارك فيه أيضًا تايجر شروف وفاني كابور.

وبدأ هريثيك الذي أطلق عليه "إله بوليوود اليوناني"، التمثيل لأول مرة عام 2000 في فيلم "كاهو نا بيار هاي"، ومنذ ذلك الحين شارك في عدة أفلام كبيرة.

وسجلت الهند أكثر من 115 ألفا و236 وفاة بفيروس كورونا، بينما أصيب 7.6 مليون شخص، وتعافى 6.7 مليون شخص حتى الثلاثاء.

ويكافح العالم من أجل السيطرة على تفشي المرض، بعد ارتفاع عدد الوفيات حول العالم، الثلاثاء إلى 1.123 مليون شخص، وبلوغ عدد المصابين نحو 40.7 مليون شخص، بينما تعافى نحو 30.37 مليون شخص.