وزيرة المالية السودانية: رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيسمح بإجراء التحويلات المالية من الخارج المزيد

قالت وزيرة المالية السودانية المكلفة هبة محمد علي إن رفع اسم بلادها من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيسمح بإجراء التحويلات المالية من الخارج.

وأضافت، خلال مؤتمر اليوم الثلاثاء: "سنعمل على تغيير سعر الصرف للعملة السودانية".

وأضافت: "علينا تحسين بيئة الاستثمار في البلاد لجذب المستثمرين".

وقالت إن بلادها تعكف على شراء مليون طن من القمح عبر مساعدة أمريكية لكن تفاصيل الاتفاق لم تكتمل بعد.

والسودان غارق في أزمة اقتصادية ويواجه صعوبات للحصول على العملة الصعبة من أجل استيراد السلع الأولية الأساسية.

ومن جانبه قال محافظ البنك المركزي السوداني محمد الفاتح زين العابدين: "رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب كان شرطا للانتعاش الاقتصادي".

وأضاف: "رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيساعدنا على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بسرعة".

وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيفتح الباب أمام إعفاء بلاده من ديون خارجية بقيمة 60 مليار دولار.

كان حمدوك يتحدث للتلفزيون الرسمي مساء أمس الإثنين، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة سترفع السودان من القائمة التي تمثل عقبة رئيسية أمام استفادة السودان من المؤسسات الدولية.

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وأكد: "سنعود للنظام المالي والمصرفي العالمي بعد فتح المجال لمعالجة ديون السودان.. نحتاج للتخطيط الجاد للاستفادة القصوى من فرصة رفع اسم بلادنا من قائمة الإرهاب".

ولفت رئيس الوزراء السوداني، إلى أن بلاده أصحبت مؤهلة الآن "لبناء المؤسسات الوطنية وفتح الباب للاستثمارات".

وتؤكد الخرطوم منذ الشهر الماضي أنها جمعت مبلغ التعويضات لأسر ضحايا هجمات القاعدة في عام 1998 على السفارات الأمريكية والكينية والتنزانية، والتي أسفرت عن مقتل 200 شخص.

ويوم الأحد، قال حمدوك في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، إن العقوبات "تشلّ اقتصادنا"، منبها إلى عدم وجود ضمان لاستمرار الديمقراطية حتى الانتخابات المقررة في 2022.

ووضع السودان منذ عام 1993 على اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وهو خاضع بموجب ذلك لعقوبات اقتصادية.

ورحبت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، بإعلان الولايات المتحدة عزمها رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقالت الخارجية السودانية، في بيان، إن الخرطوم ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب ونأمل أن تستكمل إجراءات التنفيذ في أسرع وقت.



كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد، الإثنين، أن اسم السودان سيرفع من قوائم الدول الراعية للإرهاب بمجرد دفع 335 مليون دولار كتعويضات لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم.

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر" "أخبار رائعة.. الحكومة السودانية الجديدة، التي تؤدي عملًا جيدًا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم".