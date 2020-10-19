شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة الهولندية فامك جانسون تخطف الأنظار بإطلالتها فى شوارع نيويورك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت الممثلة والمخرجة الهولندية فامك جانسون الأنظار خلال تجولها في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية هذا الأسبوع، حيث نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا للمثلة الهولندية أثناء قيادتها للدراجة في الولايات المتحدة.

وظهرت الممثلة والمخرجة الهولندية فامك جانسون البالغة من العمر 55 عاما في إطلالة أنيقة بشخصيتها النموذجية، كما حرصت على ارتداء الكمامة لحماية نفسها والآخرين من عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



الممثلة والمخرجة الهولندية فامك جانسون

وارتدت فامك جانسون سترة سوداء متماسكة مقترنة بتنورة صغيرة مزينة بزخارف من الطيور، إضافة إلى نظارة شمسية كبيرة وحذاء أسود ذات كعب عالي، وكانت تمسك دراجتها خلال سيرها في شوارع نيويورك.

Advertisements



فامك جانسون

ولعبت الممثلة والمخرجة الهولندية مؤخرا دور البطولة في فيلم الدراما الغامض لعام 2020 The Postcard Killings جنبًا إلى جنب مع Jeffrey Dean Morgan و Cush Jumbo.

وبدأت فامك جونسان حياتها المهنية كعارضة أزياء في الثمانينيات من القرن الماضي، حيث عملت في بعض أكبر العلامات التجارية بما في ذلك إيف سان لوران وجورجيو أرماني وشانيل وفيكتوريا سيكريت.

وبحلول عام 1992 ، حصلت على أدوار بطولة الضيف في سلسلتين ناجحتين هما: Star Trek: The Next Generation و Melrose Place. واكتسبت شهرة عالمية كممثلة عندما لعبت دور في Goldeneye عام 1995.