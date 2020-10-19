شكرا لقرائتكم خبر عن "Honest Thief" لـ ليام نيسون يحقق 3.7 مليون دولار بشباك التذاكر الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم " Honest Thief " للنجم العالمي ليام نيسون ان يحقق 3.7 مليون دولار في أول ظهور له في شباك التذاكر بالولايات المتحدة، في حين حقق 4.2 مليون دولار عند احتساب الأرباح الكندية. بينما حقق فيلم Tenet 50 مليون دولار في أمريكا منذ بداية عرضه.

و"Honest Thief" من بطولة ليام نيسون، كيت والش، جيفير دونوفان، وإخراج مارك ويليامز، الذي شارك في تأليفه مع ستيف ألريش.

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ويحكي الفيلم عن "توم" ويجسده ليام نيسون، وهوسارق بنوك يريد أن يعيش حياة آمنة بعد وقوعه في قصة حب، إلا أن اثنين من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يرحمانه، بحسب ما جاء في موقع "IMDB".

أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو أنه سيتم السماح بفتح دور العرض السينمائية في ولاية نيويورك، ولكن بعيداً عن المدينة اعتباراً من 23 أكتوبر، وقال كومو إن دور السينما غيرالموجودة في المدينة يمكن أن تفتح بسعة 25 ٪ بحد أقصى 50 شخصا، مشيرا ألي انه لن يُسمح إلا للمقاطعات التي لديها معدل إصابات متوسط ​​بـ COVID-19 أي أقل من 2٪ على مدار 14 يوما ولا يُسمح لأي مناطق بها عدد إصابات كبير بفتح مسارحها.

ومن المقررأن يلتزم كل الحاضرين، حسب القواعد والبروتوكول المتبع لمواجهة فيروس كورونا، بارتداء أقنعة الوجه، والتباعد الاجتماعي بالإضافة إلى معايير تنقية الهواء والتهوية.

كان مالكو دورالسينما في ولاية نيويورك يتوسلون إلى كومو خلال الأسابيع القليلة الماضية، من أجل السماح لهم بإعادة فتح دورالعرض السينمائية، كما كتبت اللجنة التنفيذية لاتحاد السينما العالمية رسالة موجهة إلى كومو تطلب منه الموافقة.